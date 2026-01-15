Udc nominato il nuovo commissario provinciale a Salerno

Roberto Lambiase è stato nominato nuovo commissario provinciale dell’Udc a Salerno. Già consigliere comunale di Roccapiemonte e stimato avvocato del Foro di Nocera Inferiore, si è candidato alle ultime elezioni regionali con la lista del partito. La sua nomina segna un passo importante per l’organizzazione locale dell’Udc, con l’obiettivo di rafforzare l’attività politica e il ruolo del partito nel territorio salernitano.

Tempo di lettura: 2 minuti   Roberto Lambiase, già consigliere comunale di Roccapiemonte, stimato avvocato del Foro di Nocera Inferiore e candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista dell’Udc nell’ultima tornata elettorale, è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno. La nomina è stata formalizzata dal senatore Antonio De Poli, su indicazione del presidente nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, e su segnalazione di Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute del partito. «La nomina di Roberto Lambiase rappresenta una scelta di qualità e di prospettiva per l’Udc in provincia di Salerno», ha dichiarato Mario Polichetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

