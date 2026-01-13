Paolo Bonafè è il nuovo segretario cittadino dell’Udc a Venezia

Paolo Bonafè è stato nominato nuovo segretario dell’Udc a Venezia, dopo aver lasciato il ruolo di segretario di Azione. La sua nomina segna un nuovo passo per il partito nel contesto locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’attività dell’Udc nella città. La scelta riflette un cambio di direzione e una volontà di consolidare un percorso politico stabile e orientato al dialogo istituzionale.

Paolo Bonafè è il nuovo segretario dell'Unione di Centro (Udc) a Venezia. L'esponente politico lascia così Azione, di cui è stato segretario fino a qualche settimana fa. Bonafè, tra l'altro, ha corso anche come candidato consigliere alle ultime elezioni regionali del Veneto. Per il nuovo segretario dell'Udc di Venezia si tratta, però, di un ritorno alle origini poiché è stato proprio lui, insieme a Giorgio Suppiej, a fondare il gruppo dell'Unione di Centro nel 2002 nel consiglio comunale di Venezia.

