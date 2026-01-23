I commenti dopo l’inchiesta di Fanpageit sul Cpr di Milano | un Paese che applaude la sofferenza e normalizza l’odio
L’inchiesta di Fanpage.it sul Cpr di Milano ha suscitato reazioni variegate, rivelando come la disumanità di queste strutture si rifletta anche nei commenti online. La diffusione di commenti ignobili e l’assenza di empatia evidenziano un problema culturale più ampio, che richiede una riflessione seria e condivisa sulla percezione dei diritti umani e sulla gestione dell’immigrazione nel nostro Paese.
La disumanità del Cpr di Milano non esiste solo dentro le sue mura, ma anche nei commenti. Perché quando davanti a un’inchiesta di denuncia si augura la morte, il problema è culturale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Remigrazione” ad Avellino, la parola tossica che normalizza l’odio nel nostro lessico
Leggi anche: “Condizioni disumane nel Cpr di Milano”: l’ex gestore patteggia 2 anni e 3 mesi dopo l’inchiesta per frode
