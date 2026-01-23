I commenti dopo l’inchiesta di Fanpageit sul Cpr di Milano | un Paese che applaude la sofferenza e normalizza l’odio

L’inchiesta di Fanpage.it sul Cpr di Milano ha suscitato reazioni variegate, rivelando come la disumanità di queste strutture si rifletta anche nei commenti online. La diffusione di commenti ignobili e l’assenza di empatia evidenziano un problema culturale più ampio, che richiede una riflessione seria e condivisa sulla percezione dei diritti umani e sulla gestione dell’immigrazione nel nostro Paese.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.