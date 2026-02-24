L’Olimpiade della moda Vogue World approda a settembre in galleria Vittorio Emanuele Sala | La città otterrà 2 milioni di euro

Vogue World si svolgerà a settembre nella galleria Vittorio Emanuele, attirando designer e stilisti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione mira a promuovere i giovani talenti e a rilanciare il settore della moda a Milano. La città prevede di ottenere circa 2 milioni di euro grazie all’evento, che coinvolge anche aziende locali e sponsor internazionali. La proposta ha già suscitato grande interesse tra gli operatori del settore.

Milano, 24 febbraio 2026 – Un’ Olimpiade della moda per far incontrare i migliori talenti del settore. È questo l’obiettivo della prima edizione italiana dell'evento Vogue World, che si terrà il 22 settembre in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. La presentazione dell’atteso evento -che in passato si è tenuto a New York, Londra, Parigi e Los Angeles - si è svolta oggi a Palazzo Marino dove era presente tutto il gotha della moda, da imprenditori come Diego Della Valle, Gildo Zegna e Lorenzo Bertelli a creativi come Alessandro Michele, Fausto Puglisi, Marco De Vincenzo, Sabato De Sarno, Marco Rambaldi fino a Top Model come Bianca Balti e star come Ghali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una parte fondamentale della Galleria Vittorio Emanuele II sarà restaurata: progetto da 22,5 milioniLa Galleria Vittorio Emanuele II sarà sottoposta a un importante intervento di restauro, con un investimento di 22,5 milioni di euro.

Galleria Vittorio Emanuele, approvato il progetto di restauro della coperturaLa Giunta comunale di Milano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e il consolidamento della copertura in ferro e vetro della Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei simboli della città.

