Lucia Ilardo dopo Temptation Island approda a Uomini e Donne? Vorrei essere corteggiata
Lucia Ilardo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, esprime il desiderio di trovare l’amore a Uomini e Donne. Dopo l’esperienza nel reality, si apre alla possibilità di essere corteggiata e di intraprendere un percorso nel programma. Resta da vedere se la redazione deciderà di proporle il trono, offrendo così un nuovo capitolo alla sua vita sentimentale.
Lucia Ilardo vorrebbe trovare l’amore a Uomini e Donne, la redazione le offrirà il trono?. Nei mesi scorsi Lucia Ilardo si è fatta conoscere dai telespettatori partecipando a Temptaion Island con l’allora fidanzato Rosario Guglielmi. Era stata lei a contattare la redazione perché lui non era pronto per andare a convivere e decise di metterlo alle strette. Dopo il reality dei sentimenti, dal quale erano usciti insieme, la loro crisi è continuata e il loro rapporto è peggiorato quando Rosario ha scoperto che la fidanzata aveva incontrato il single Andrea di nascosto. Dopo la fine della loro storia d’amore lui aveva provato a voltare pagina a Uomini e Donne, il suo percorso però è finito subito dopo che Lucia Ilardo ha raccontato in trasmissione che si erano visti ed erano stati insieme mentre era già sul trono. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
