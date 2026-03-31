Giovedì 2 aprile alle 18 si terrà al Castello di Novara il primo evento del festival dedicato ai vent’anni di Acqua Novara Vco. La manifestazione, intitolata

Giovedì 2 aprile, alle ore 18, al Castello di Novara il primo appuntamento della rassegna per i 20 anni di Acqua Novara Vco. Mercalli dialogherà con il pubblico a partire dal tema "Breve storia del clima in Italia. Dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale", offrendo una lettura chiara e accessibile dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sui territori. "I cambiamenti climatici ci sono sempre stati, ma oggi la differenza è la velocità con cui avvengono e la causa, che è una sola: le emissioni di gas serra - afferma Mercalli -. Ragionare è necessario, ma agire lo è ancora di più. La mia presenza al festival va in questa direzione: contribuire al dibattito e incoraggiare la comunità locale ad agire per affrontare i nuovi scenari climatici". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Luca Mercalli a Novara per il festival "Dialoghi su ambiente, persone e buona governance"

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