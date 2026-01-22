Luca Mercalli | Gli Usa hanno smantellato la politica ambientale Cambiamento climatico? Con Trump siamo in retromarcia

Luca Mercalli evidenzia come gli Stati Uniti abbiano ridimensionato le politiche ambientali, con un impatto negativo sul contrasto ai cambiamenti climatici. A distanza di anni, questa tendenza sembra aver rallentato gli sforzi internazionali per affrontare la crisi climatica, rendendo difficile raggiungere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti. La questione ambientale rimane una delle sfide più urgenti, ma spesso è trascurata nelle priorità politiche globali.

Pisa, 22 gennaio 2026 – “Il contrasto ai cambiamenti climatici resta la più grande sfida dell’umanità, ma oggi è sempre più ai margini delle priorità politiche globali. Il mondo sta stracciando tutte le carte del buonsenso: diritto internazionale, diritti umani e proposte ambientali. E questo ci porterà verso il baratro”. La voce della scienza prova a scuotere le coscienze politiche. È quella di Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana, che legge l’attuale fase storica come un arretramento netto. Una deriva che non si può evitare del tutto, ma che può essere ridotta puntando sulla formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il climatologo Luca Mercalli alla V edizione del Master in cambiamento climatico di UnipiIl 21 gennaio 2026, l’Università di Pisa ospiterà l’apertura della V edizione del Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, con la presenza del climatologo Luca Mercalli.

