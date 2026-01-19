Cultura | Battaglia Pd al via a Roma iniziative per settimana della memoria

A Battaglia (Pd), sono iniziate a Roma le iniziative in occasione della settimana della memoria. La città si conferma protagonista nel promuovere politiche culturali gratuite, accessibili e pubbliche, che favoriscono la partecipazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Un impegno che sottolinea l’importanza di mantenere vivi i ricordi e di promuovere una cultura condivisa, aperta a tutti.

Si è aperto, con l'appuntamento dedicato al Medioevo tenuto dal Dott. Franco Giacometti, il secondo anno di incontri culturali proposti dal Gruppo Culturale Battaglia Terme nella sua nuova versione dedicata alla Prof. Lucia Boaretto che ricordiamo con questo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.