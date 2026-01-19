Cultura | Battaglia Pd al via a Roma iniziative per settimana della memoria

A Battaglia (Pd), sono iniziate a Roma le iniziative in occasione della settimana della memoria. La città si conferma protagonista nel promuovere politiche culturali gratuite, accessibili e pubbliche, che favoriscono la partecipazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Un impegno che sottolinea l’importanza di mantenere vivi i ricordi e di promuovere una cultura condivisa, aperta a tutti.

Roma “si conferma protagonista per le sue politiche culturali gratuite, accessibili, diffuse e pubbliche. Inizia infatti la settimana della memoria con un calendario di appuntamenti culturali che, fino al 26 gennaio, attraversa la città dal centro alle periferie. Teatro, musica e mostre compongono un’agenda ricca e articolata, promossa dall’assessorato alla Cultura e dal Coordinamento delle iniziative legate alla Giornata della Memoria, coinvolgendo le principali istituzioni culturali capitoline”. Questo è quanto dichiarato in una nota dalla presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia del Pd. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

