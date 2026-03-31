Massimo Lovati, che in passato ha svolto il ruolo di legale per Andrea Sempio, ha annunciato la sua intenzione di lasciare la professione di avvocato e di concorrere alle elezioni amministrative come candidato alla carica di sindaco della città. La sua candidatura è stata comunicata pubblicamente nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui programmi o sulle alleanze politiche.

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ha deciso di lasciare l’avvocatura e di candidarsi come sindaco di Vigevano. Lo ha annunciato a Mattino Cinque il suo avvocato, Fabrizio Gallo. Nuovo colpo di scena, dunque, nell’intricato caso del delitto di Garlasco. «Vuole chiudere col passato, vuole rilasciare la toga. Questo è un danno per l’avvocatura, credetemi, perché ha aiutato tante e tante persone e ha l’avvocatura nel sangue. Amava questo lavoro ma al momento è costretto a fare un passo indietro. Le minacce, le varie cose in tv. Vuole occuparsi di altro. Vuole dedicarsi alla sua città e vuole fare il sindaco della sua città», ha detto Gallo, spiegando di non sapere «neanche il partito» con cui correrà Lovati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ex legale di Andrea Sempio lascia l’avvocatura e si candida a sindaco di Vigevano

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