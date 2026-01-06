LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | Trocker in lotta per la vittoria Collomb non brilla fuori D’Antonio Si riparte alle 18.00

Segui in tempo reale il live dello slalom gigante Nor-Am a Tremblant 2026. Trocker si confronta per la vittoria, mentre Collomb e D’Antonio incontrano difficoltà e vengono eliminati. La gara riprende alle 18.00. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e analisi sulle qualifiche e le performance degli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: "UNA FORZATURA MANDARE D'ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM" 15.46 Per il momento è tutto con la cronaca testuale in Diretta e in Live del gigante di Nor-Am Tremblant! L'appuntamento è alle 18.00 con la seconda manche, dove le nostre Anna Trocker e Francesca Fanti gareggeranno per raggiungere le posizioni importanti della classifica. A dopo! 15.44 La classifica dopo la prima manche: 1 Justine LAMONTAGNE – Canada – 1:05.94 2 Anna TROCKER – Italia – 1:06.30 +0.36 3 Franziska GRITSCH – Austria – 1:06.31 +0.37 4 Adriana JELINKOVA – Repubblica Ceca – 1:06.

Sci alpino: torna la Coppa Europa di Gigante femminile a Sestriere sabato 9 e domenica 10 gennaio x.com

CREDERCI SEMPRE La concorrenza in gigante è spietata… Ma Della Mea e Goggia hanno la grinta giusta a Kranjska Gora! Lara è la migliore delle azzurre e Sofia recupera 16 posizioni con la seconda manche! La Coppa del Mondo di sci alpino femmi - facebook.com facebook

