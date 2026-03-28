A Ferriere, il ristorante situato nel centro storico riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura. L’apertura rappresenta un’occasione significativa per la comunità locale, anche se l’imprenditore ha dichiarato che si tratta di una sfida, considerando le difficoltà attuali nel settore. La nuova gestione si propone di rilanciare l’attività, che ha radici che risalgono ai tempi dell’osteria dei mercanti e dei carbonai.

Il 22enne Marcello Pozzoli, figlio di Davide (gestore dello Chalet della Rocca dei Folli) ha raccolto il testimone al ristorante del capoluogo «Aprire nel centro storico di Ferriere è un onore, ma anche un bell’impegno. Al giorno d’oggi e da queste parti è una bella sfida». Il 22enne Marcello Pozzoli è emozionato e anche un po’ teso. Giovedì 2 aprile riaprirà in piazza ex Municipio l’antica osteria di Ferriere, un tempo dei “Mercanti”. Riapre sotto l’insegna “Osteria dei carbonai”. Il giovane, pur essendo praticamente nato nella ristorazione - ha sempre dato una mano nei momenti liberi alla famiglia - ora sta facendo un bel passo, anche se sotto l’occhio esperto del padre Davide, gestore dal 2008 del ristorante-pizzeria “Chalet” alla Rocca dei Folli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Dall’osteria dei mercanti ai carbonai, riapre il ristorante a Ferriere

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