Sergej Lavrov parteciperà in collegamento video al congresso di un partito italiano, il movimento di Marco Rizzo, attirando l’attenzione delle autorità ucraine. L’ambasciata ucraina critica duramente, accusando alcuni di voler ottenere visibilità dando spazio a “criminali di guerra”. La reazione del governo di Kiev non si fa attendere, e cresce la tensione tra i due paesi, mentre a Roma si discute se questa scelta possa alimentare ulteriormente le tensioni internazionali.

Sergej Lavrov interverrà al congresso di un partito italiano, con tanto di ambasciatore ad applaudire dalla platea? Ma come, al Cremlino non ritenevano l’Europa epicentro di un «Occidente decadente» di nessun interesse? È la reazione piccata del governo ucraino alla notizia che il ministro degli Esteri russo sarà ospite d’onore (in collegamento video) al congresso di Democrazia sovrana popolare, il movimento «rosso-bruno» guidato dall’ex comunista Marco Rizzo. La kermesse si terrà il 31 gennaio e il 1° febbraio all’Hotel Ergife di Roma, e l’intervento in collegamento di Lavrov è in programma sabato pomeriggio.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Lavrov Italia

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov parteciperà al congresso di Democrazia sovrana popolare, partito di Marco Rizzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lavrov Italia

Argomenti discussi: Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: Bombe sull'Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo; Lavrov ospite di Rizzo: Noi non censuriamo, parlerà di pace; Ucraina: Sabato e domenica prossimi congresso Dsp, atteso intervento Lavrov; Ucraina | Sabato e domenica prossimi congresso Dsp atteso intervento Lavrov.

Lavrov ospite al congresso di Marco Rizzo, l’ira dell’Ucraina. L’ambasciata a Open: «Qualcuno cerca visibilità dando spazio a criminali di guerra»Dura replica delle autorità di Kiev dopo la notizia dell'intervento in collegamento del ministro degli Esteri russo alla due giorni di Democrazia sovrana popolare ... open.online

Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: «Bombe sull’Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo»Il ministro degli Esteri di Putin interverrà in collegamento all'assise di Democrazia sovrana popolare che si terrà a Roma il 31 gennaio e il 1° febbraio L'articolo Sergej Lavrov ospite del congresso ... msn.com

Il presidente di Democrazia Sovrana Popolare Marco Rizzo ha scritto su X: «dopo l’offesa ai soldati italiani morti in Afghanistan da parte Usa dovremmo imparare a non mandare a morire i nostri giovani in missioni o guerre che non ci riguardano. L’esercito do - facebook.com facebook