Fino a oggi la tv ha parlato del referendum solo per trenta minuti dando più spazio al Sì

Fino a oggi, il referendum è stato trattato dalla televisione per solo trenta minuti, con una copertura che ha privilegiato il fronte del Sì. A meno di un mese dal voto previsto per il 22 e 23 marzo, l'Osservatorio Tg CorisFondazione Murialdi ha analizzato le ore dedicate alla campagna mediatica e le proporzioni tra i vari messaggi trasmessi.

A meno di un mese dal voto del 22 e del 23 marzo, l'Osservatorio Tg CorisFondazione Murialdi misura il tempo dedicato ai telegiornali al referendum: il Sì ottiene il 56% dello spazio complessivo, con un'attenzione particolarmente concentrata sul ministro Nordio, che è risultato il protagonista più presente nei Tg. Nei telegiornali Rai la copertura appare più equilibrata, mentre nelle reti commerciali l'attenzione verso il Sì è decisamente più marcata.