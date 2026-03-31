Durante la partita tra Bosnia e Italia a Zenica non è stata utilizzata la Goal-Line Technology. Le decisioni sulle eventuali reti sono state prese dal VAR, che ha valutato le azioni per determinare se la palla avesse superato la linea di porta. La partita si è svolta senza il supporto della tecnologia di linea, affidando al video assistant referee la verifica delle situazioni più controverse.

di Francesco Spagnolo Bosnia Italia senza Goal-Line Technology. Toccherà al VAR stabilire se la palla è entrata oppure no. E la speranza è che tutto proceda liscio. Il conto alla rovescia è quasi terminato e la tensione sportiva ha raggiunto i livelli di guardia per l’attesissima sfida tra Bosnia Italia. Le due nazionali si giocano il tutto per tutto nella finale playoff valida per l’accesso ai prossimi Mondiali, un dentro o fuori senza appello che terrà con il fiato sospeso milioni di tifosi. Il teatro di questo scontro epico sarà lo stadio di Zenica, un impianto noto per il suo calore asfissiante e per un pubblico capace di trasformarsi nel dodicesimo uomo in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bosnia Italia senza Goal-Line Technology, a chi sono state affidate le decisioni a Zenica: le ultimissime sulla sfida degli azzurri

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