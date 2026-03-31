Londra rapporti con due gemelli identici | nasce un bambino ma il padre resta un mistero

A Londra si è verificato un caso complesso riguardante due gemelli identici e un bambino nato da uno di loro. Le indagini si concentrano sulla paternità, ma il nome del presunto padre non è stato reso noto. La vicenda coinvolge aspetti legali e scientifici, senza che siano stati divulgati dettagli specifici sui soggetti coinvolti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Londra, il caso dei gemelli identici: quando la scienza non basta. Non è una storia di gossip né un semplice caso giudiziario. È uno di quei rari episodi in cui diritto e scienza si fermano davanti a un limite concreto. In un’aula di tribunale a Londra si è arrivati a una conclusione spiazzante: un bambino ha un padre certo, ma non è possibile stabilire chi sia. Non per mancanza di prove. Ma perché, semplicemente, le prove non possono distinguere. Due fratelli identici, una paternità indistinguibile. Alla base della vicenda c’è una situazione tanto semplice quanto irrisolvibile. Una donna ha avuto rapporti con due gemelli identici, a distanza di pochi giorni, nello stesso periodo in cui è avvenuto il concepimento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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