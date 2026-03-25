Un uomo in Lombardia è risultato positivo a un caso di influenza aviaria di tipo A (H9N2), il primo in Europa. La Regione ha confermato che si tratta di un'infezione di origine animale a bassa patogenicità. La persona, con condizioni di salute fragili, ha contratto il virus in un paese al di fuori dell'Europa ed è attualmente ricoverata in ospedale.

AGI - La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale ( aviaria ) a bassa patogenicità, in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un paese extraeuropeo dove ha contratto l'infezione, e attualmente ricoverato. Lo comunica il ministero della Salute, spiegando che si tratta del primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Interventi di prevenzione e sorveglianza del Ministero. Tutte le verifiche previste, spiega ancora il ministero in una nota, sono state "tempestivamente effettuate" e "i contatti del caso sono stati individuati", nell'ambito delle ordinarie attività di prevenzione e sorveglianza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Influenza aviaria, contagiato un uomo in Lombardia. E' il primo in Europa

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