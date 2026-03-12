Lunedì 10 marzo, Regione Lombardia e Regione Veneto hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione nel settore industriale, coinvolgendo aziende che operano nei campi dei chip e dell’aerospazio. L’intesa mira a sviluppare progetti comuni e sostenere l’innovazione, creando un collegamento più stretto tra le due regioni italiane e l’Europa. La firma segna un passo importante nella cooperazione tra territori.

Un asse industriale per l’Italia e l’Europa: l’accordo siglato da Regione Lombardia e Regione Veneto nella giornata di martedì 10 marzo rappresenta un tassello ulteriore del percorso verso una cooperazione territoriale in materia d’industria a cavallo tra Italia e Europa. L’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e l’omologo di Regione Veneto, Massimo Bitonci, hanno formalizzato nella sede del comune di Desenzano del Garda l’impegno comune per politiche territoriali a sostegno dell’industria in grado di rafforzare il motore territoriale. Lombardia e Veneto, del resto, rappresentano sostanzialmente un ecosistema osmotico sul piano produttivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dai chip all’aerospazio, l’asse industriale Lombardia-Veneto per l’Italia e l’Europa

