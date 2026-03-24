(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio nel giorno dell’82esimo anniversario. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Al suo ingresso, il capo dello Stato è stato accolto da un caloroso applauso del pubblico, composto da tanti giovani delle scuole, parenti delle vittime e reduci di guerra. Centrosinistra, Fratoianni: "Primarie? I giovani non chiedono un leader chiedono il coraggio di un cambiamento" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fosse Ardeatine, Mattarella rende omaggio al Mausoleo

Articoli correlati

Fosse Ardeatine, Mattarella alla cerimonia di commemorazioneSi è svolta oggi a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, la cerimonia di commemorazione per l’82º anniversario dell’eccidio...

Fosse Ardeatine, Mattarella depone la corona d'alloro: il dovere di non dimenticareDopo l’applauso all’ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , seguito dal picchetto d’onore, il capo dello Stato ha deposto una...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fosse Ardeatine

Discussioni sull' argomento Fosse Ardeatine, 24 marzo: viabilità e corteo serale con Mattarella; Attualità: Bassano celebra la cucina italiana patrimonio UNESCO.

Fosse Ardeatine, Mattarella rende omaggio al Mausoleo(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle ... stream24.ilsole24ore.com

Fosse Ardeatine, Mattarella a Mausoleo rende omaggio a 335 vittimeRoma, 24 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio, ... notizie.tiscali.it

Mercoledì 24 marzo è il giorno dell’ottantaduesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. E il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo messaggio non cita le responsabilità dei fascisti, ma parla solo di “crimine nazista”. A ricordare l’annivers - facebook.com facebook

82º anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il Presidente Mattarella depone una corona d’alloro in memoria dei caduti x.com