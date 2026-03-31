lo vogliono fuori scoppia il caso prima di bosnia italia

Prima della partita tra Bosnia e Italia, si apre un caso che riguarda un attaccante della Nazionale. La richiesta di escluderlo dalla squadra sta alimentando discussioni e tensioni all’interno del gruppo. La sfida di questa sera rappresenta anche un momento di verifica per la formazione azzurra, che cerca di consolidare la propria posizione in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

di Bruno De Santis Questa sera la Nazionale si gioca il Mondiale, ma intanto scoppia il caso: vogliono fuori squadra l’attaccante Sale l’attesa, cresce la tensione: è il giorno di Bosnia-Italia, il giorno che deciderà chi tra le due Nazionali andrà ai Mondiali 2026. Gli azzurri mancano dal 2014, stesso anno in cui i bosniaci hanno fatto la loro unica partecipazione alla manifestazione iridata. In ballo c’è tanto e l’atmosfera è quella delle serate importanti. Dentro o fuori non c’è altro risultato possibile e Gattuso ha passato la vigilia per provare a stemperare la tensione e a togliere un po’ di pressione agli azzurri. Inutile girarci intorno: l’Italia parte come la favorita e una sconfitta segnerebbe un punto di non ritorno per l’intero movimento calcistico italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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