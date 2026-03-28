Il caso riguarda un episodio accaduto dopo la vittoria della Nazionale italiana contro l’Irlanda del Nord nelle semifinali dei playoff per i Mondiali 2026. L’attenzione si concentra su un gesto di esultanza di un calciatore, che ha suscitato reazioni e commenti. Il giocatore ha spiegato che si trattava di un gesto istintivo e ha commentato la sua percezione del rispetto nel contesto di questa reazione.

Chiamiamolo caso “esultanza”. Vien difficile definire diversamente la vicenda riguardante l’episodio posteriore alla vittoria della Nazionale italiana di calcio contro l’Irlanda del Nord, nelle semifinali dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. Dopo l’affermazione 2-0 contro i nord-irlandesi a Bergamo, alcuni giocatori azzurri, tra cui Federico Dimarco, Guglielmo Vicario e Pio Esposito, si trovavano all’uscita dello stadio e stavano guardando i calci di rigore dell’altra semifinale playoff Galles-Bosnia. Al gol decisivo di Alajbegovic che ha regalato la qualificazione alla Bosnia, Dimarco e altri compagni sono stati inquadrati dalle telecamere Rai mentre esultavano con sorrisi e pugni stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scoppia il caso “esultanza” prima di Bosnia-Italia. Dimarco: “Gesto instintivo, poco rispettoso riprenderci”

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