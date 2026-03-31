Uno studente cinese è stato trovato morto dopo due mesi in val di Funes, in Italia. È stato rinvenuto in posizione fetale, rannicchiato nella neve ai piedi della forcella de Mezdì. Le autorità hanno escluso che si tratti di una valanga. Le indagini continuano per chiarire le cause del decesso.

Lo hanno trovato in posizione fetale, rannicchiato nella neve ai piedi della forcella de Mezdì, in val di Funes. Un dettaglio che racconta più di molte parole le ultime ore di Peng Huang, lo studente cinese classe 1997 scomparso da oltre due mesi durante un’escursione in montagna. È proprio da quella postura che gli uomini del Soccorso alpino dell’Alto Adige (Cnsas) fanno partire la loro ricostruzione: non una valanga, come inizialmente ipotizzato, ma una morte probabilmente legata a ipotermia o sfinimento. Il corpo, infatti, non presentava segni compatibili con un travolgimento diretto, pur trovandosi accanto a una massa nevosa staccatasi nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo studente cinese Peng Huang trovato morto dopo due mesi in val di Funes: esclusa la valanga

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