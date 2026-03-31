Lo stress test della sanità | il filo invisibile della telemedicina

Negli ultimi anni, la telemedicina ha preso sempre più piede come strumento che collega ospedali e territori, consentendo un monitoraggio continuo e diretto dei pazienti. Questo approccio ha portato a un cambiamento nelle modalità di gestione clinica, favorendo un flusso di informazioni più immediato tra gli operatori sanitari e le strutture sul territorio. Sono in corso verifiche sul suo ruolo nei sistemi di assistenza pubblica.

La telemedicina è il filo invisibile che unisce ospedale e territorio, trasformando la gestione clinica in un monitoraggio costante e vicino al paziente. Questo cambiamento di paradigma è finalizzato all’adozione di un modello di Value-Based Health Care, orientato all’efficienza e al valore della cura rispetto ai volumi prestazionali. L’ottimizzazione dei flussi assistenziali richiede un salto di qualità nella gestione strategica, necessario per superare quei limiti strutturali che la tecnologia, da sola, non è in grado di risolvere In base ai rilevamenti della Fondazione GIMBE di dicembre 2025, lo stato di avanzamento delle misure previste... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Sanità, boom della telemedicina in Ciociaria: oltre 2.100 esami cardiologici effettuati direttamente in farmacia

Addio a Gino Paoli, il filo invisibile che lo legava a NapoliÈ morto a 91 anni Gino Paoli, uno degli ultimi giganti della canzone d’autore italiana.

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento X Factor è stato uno stress test importante. Non è il massimo dell'espressione creativa, ma ci si avvicina. Ho avuto paura di vivere una relazione dove non si succhia niente dall'altro: così Roshelle; Il referendum uno stress test per Meloni. Ipotesi fiducia in caso di sconfitta; Mai più soli prima di un esame: la scienza svela il trucco per spegnere l’ansia; Stato legittimo: cosa cambia nella verifica tecnica alla prova operativa (stress test).

Stress test 2025: le banche italiane fanno il pieno di capitale. Ecco cosa ha deciso l’Eba su Intesa Sanpaolo, Mps e le altreLe banche europee, incluse quelle italiane, superano con successo gli stress test della BCE. L'esercizio, volto a valutare la resilienza a scenari recessivi, conferma la solidità del settore. Le ... milanofinanza.it

Fallito il primo stress test dopo l'apertura del centro commerciale, Robotti: "Viabilità progettata male" facebook

Germani-Reggio Emilia, Cotelli: «Gara da play off, uno stress test» x.com