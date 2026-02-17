Sanità boom della telemedicina in Ciociaria | oltre 2.100 esami cardiologici effettuati direttamente in farmacia

I dati dei primi quattro mesi di sperimentazione: 1.224 elettrocardiogrammi e quasi 1.000 holter eseguiti sul territorio La farmacia sotto casa diventa un presidio sanitario fondamentale per il cuore dei ciociari. Sono numeri incoraggianti quelli che arrivano dalla provincia di Frosinone riguardo la sperimentazione della telemedicina, partita lo scorso ottobre grazie al protocollo tra Regione Lazio, Federfarma e Assofarm. In soli quattro mesi, sono state erogate oltre 2.100 prestazioni cardiologiche nelle farmacie del territorio, evitando ai cittadini lunghe code ai CUP o costose visite private.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Da oggi, le farmacie offrono nuovi servizi diagnostici, consentendo ai cittadini di sottoporsi a esami medici come test per tumori e valutazioni del cuore.

Dalle risonanze agli esami cardiologici, le visite mediche dei calciatori sono un processo dettagliato e rigoroso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Boom della telemedicina nelle farmacie di Roma: in 4 mesi 14mila elettrocardiogrammi e holter; Telemedicina in farmacia, col piano della Regione boom a Roma e nel Lazio: oltre 23mila controlli; Telemedicina in Farmacia: a Roma 14mila esami in 4 mesi. È boom di ECG; Farmaci. Schillaci chiede chiarimenti urgenti ai vertici dell'Aifa sul boom della spesa. Le criticità sono significative. Compromessa la credibilità.

Boom della telemedicina nelle farmacie di Roma: in 4 mesi 14mila elettrocardiogrammi e holterI primi numeri dopo la partenza, lo scorso ottobre, della sperimentazione che ha coinvolto Federfarma e la Regione, con l'obiettivo di ridurre costi e attese per i cittadini, sono incoraggianti ... romatoday.it

I medici di famiglia e la telemedicina. Indagine FimmgL'indagine è stata presentata oggi a Milano nell’ambito della ricerca dell’Osservatorio per la diffusione dell’ICT in Sanità del Politecnico. La condivisione dei dati assistenziali per il 93% è ... quotidianosanita.it

Sanità, allarme Campania: 1,5 milioni rinunciano alle cure tra costi e attese. Boom di prestiti per spese mediche. https://www.ilgiornalelocale.it/2026/02/sanita-campania-15-milioni-rinunciano-alle-cure-tra-costi-e-attese/ facebook

#Aifa. Nuova puntata: dopo la lettera di #Schillaci sul boom della spesa, #Gemmato scrive al Ministro: “Piena vicinanza rispetto ad ogni iniziativa che vorrai assumere in merito ad una revisione della governance dell’Agenzia da Te nominata” quotidianosanita.i x.com