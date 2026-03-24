Addio a Gino Paoli il filo invisibile che lo legava a Napoli

Gino Paoli si è spento il 24 marzo 2026 a Genova, all’età di 91 anni. Considerato uno dei principali rappresentanti della canzone d’autore italiana, ha lasciato un patrimonio musicale che ha influenzato il panorama musicale nazionale. La sua morte segna la perdita di una figura importante nel settore, con una carriera che ha attraversato diversi decenni e stili musicali.

È morto a 91 anni Gino Paoli, uno degli ultimi giganti della canzone d’autore italiana. Si è spento il 24 marzo 2026 a Genova, lasciando in eredità un repertorio che, senza troppi giri di parole, ha cambiato per sempre il modo di scrivere e cantare in Italia. Autore di classici come Il cielo in una stanza, Sapore di sale e Senza fine, Paoli è stato tra i protagonisti della cosiddetta “scuola genovese”, quella che ha portato la canzone fuori dal bel canto e dentro la vita vera: amori complicati, solitudini, contraddizioni. Napoli, la politica e un legame meno scontato. Non tutti lo ricordano, ma il rapporto tra Paoli e Napoli non è un dettaglio folkloristico: è stato concreto, persino istituzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com