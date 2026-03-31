Il governo italiano ha deciso di non autorizzare l’uso della base militare di Sigonella per operazioni degli Stati Uniti, in risposta a una richiesta proveniente dall’amministrazione americana. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota, senza ulteriori dettagli, e si inserisce in un momento di tensione legato alla crisi in Medio Oriente, che coinvolge direttamente le relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Le ombre della crisi in Medio Oriente si allungano fin sopra le piste siciliane, scatenando un caso diplomatico che ha il sapore amaro della Storia che si ripete. L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella, una decisione pesantissima rimasta riservata per giorni e che ora rischia di incrinare i rapporti con Washington. Il comando delle operazioni è passato attraverso una telefonata concitata: è stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, a informare il ministro Guido Crosetto di un’iniziativa unilaterale americana che ha scavalcato i protocolli di sovranità nazionale. Alcuni asset aerei Usa,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, l’Italia nega la base di Sigonella agli Usa: perché Giorgia Meloni ha detto no a Trump, la nota ufficiale

Articoli correlati

Guerra, l’Italia nega la base di Sigonella agli Usa: perché Giorgia Meloni ha detto no a TrumpLe ombre della crisi in Medio Oriente si allungano fin sopra le piste siciliane, scatenando un caso diplomatico che ha il sapore amaro della Storia...

L’Italia nega l’uso della base di Sigonella agli UsaL’indiscrezione viene lanciata dal Corriere della sera ed è stata confermata da fonti informate.

Tutto quello che riguarda su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Iran, mentre Sánchez chiude i cieli agli Usa da Aviano partono 5 voli; Gas, prezzi e inflazione: ora solo il meteo può aiutare Meloni; Il Santo Sepolcro vietato, Israele nega l'ingresso a Pizzaballa e Ielpo. Ira dell’Italia: offesi i cristiani; Gas, così la guerra ridisegna la mappa delle forniture per l’Italia.

Guerra, l’Italia nega la base di Sigonella agli Usa: perché Giorgia Meloni ha detto no a TrumpLe ombre della crisi in Medio Oriente si allungano fin sopra le piste siciliane, scatenando un caso diplomatico che ha il sapore amaro della Storia che si ... thesocialpost.it

L'Italia ha negato la base di Sigonella agli Stati Uniti per la guerra in IranLa decisione è stata presa dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Gli Usa hanno chiesto l'autorizzazione quando i bombardieri erano già in volo, senza rispettare la procedura. Cosa è accaduto ... today.it

Ciriani: Meloni disponibile a riferire in Parlamento prossima settimana “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l’azione di Governo. Ho informato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il x.com

L’Italia si avvia lentamente verso una nuova crisi energetica, innescata dall’attacco di Usa e Israele all’Iran, che coincide con la fine della legislatura, stravolgendo i piani di Giorgia Meloni di arrivare alle elezioni con un margine fiscale per una manovra – alme - facebook.com facebook