Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, le autorità hanno riconosciuto ufficialmente le società sportive locali che hanno ottenuto risultati a livello nazionale. Tra le discipline premiate ci sono il padel e il calcio a 5, con i loro successi che hanno portato il nome della città in ambito sportivo. La cerimonia ha celebrato gli atleti e le associazioni che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno.

L’Amministrazione comunale di Russi ha reso omaggio, nel corso del Consiglio comunale della scorsa settimana, a quelle realtà sportive del territorio che si sono distinte a livello nazionale, portando alto il nome della città e rappresentando un esempio virtuoso per l’intera comunità. È stato quindi premiato lo Sporting Club Padel, protagonista di una stagione straordinaria: vice-campioni d’Italia 2025 nel campionato nazionale a Squadre MSP Italia e vincitori delle finali nazionali Winter Cup TPRA Misto di Padel, disputate a Treviso il 21 e 22 marzo 2026, con la conquista del titolo di campioni italiani 20252026. Consegnato un riconoscimento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sport in festa, pioggia di premi. Dal padel al calcio a 5, è un trionfo

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