Padel Winter Cup 2025 2026 | trionfo del 21 Padel Arena

La Winter Cup 20252026 ha scritto una pagina storica nello sport di Catania. Per la prima volta, due squadre dello stesso club, il 21 Padel Arena, si sono sfidate in finale. Un evento che ha fatto parlare di sé e che resterà impresso negli annali locali.

La finale provinciale dell'edizione invernale della Coppa Italia ha visto, nella fase 'Gold', affrontarsi in finale entrambe le squadre del 21 Padel Arena, che approdano alla fase regionale Un risultato che va ben oltre una semplice vittoria sportiva. Portare due formazioni dello stesso club all'ultimo atto della competizione è un'impresa rarissima, frutto di una programmazione solida, di un settore tecnico di alto livello e di un gruppo di atleti che ha dimostrato qualità, carattere ma soprattutto spirito di squadra.

