LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | vietato sbagliare in Scandinavia Ecco le formazioni ufficiali!

Alle 18:20 si tiene la partita di qualificazione agli Europei Under 21 tra Svezia e Italia in diretta, con le formazioni ufficiali annunciate. Nel match di andata, l’Italia vinse con un punteggio di 4-0. La sfida si svolge in Scandinavia, e le squadre sono chiamate a evitare errori in questa fase decisiva del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:20 Il match di andata si concluse sul 4-0 a favore degli azzurri. 18:16 Per coach Baldini sarà fondamentale non far calare l’attenzione ai suoi. L’Italia si trova infatti a 10 punti al 2° posto dietro ai polacchi che incontreranno solamente ad ottobre e questa è un’ottima occasione per chiudere questa tornata di partite con lo spirito giusto per rimanere in lizza. 18:13 Cherubini out, al suo posto dal 1′ Fini che farà parte del terzetto d’attacco insieme a Koloesho e Ekhator. 18:10 Dopo aver vinto contro la Macedonia del Nord per 4-0 ad Empoli con i gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini, gli azzurrini affrontano, tra 20 minuti, la Svezia, attualmente in 4a posizione nel girone E a 10 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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