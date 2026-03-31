LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | ecco le formazioni ufficiali

Alle ore attuali si sta disputando la partita tra Svezia e Italia valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con la squadra svedese che schiera Bishesari tra i pali, mentre in campo ci sono anche Skoglund, Amorand, Zatterstrom e Zolf in difesa. A centrocampo giocano Antwi, Karlsson, Bjorklund e Sonko, con Omorowa e Rafferty in attacco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le formazioni ufficiali: Svezia: Bishesari; Skoglund, Amorand, Zatterstrom, Zolf; Antwi, Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. Italia: Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale per le qualificazioni agli Europei di calcio u21 2027. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale per le qualificazioni agli Europei di calcio u21 2027. Partita di un certo spessore, sia tattico che mentale, quella che attende a Boras, in Svezia, l’11 di mister Baldini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: ecco le formazioni ufficiali Articoli correlati LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale... LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta fondamentaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale... Approfondimenti e contenuti su LIVE Svezia Italia Qualificazioni... Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Svezia-Italia U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli EuropeiGli Azzurrini di Baldini affrontano la giovane selezione svedese: obbligatorio vittoria per la Nazionale, costretta ad inseguire la Polonia in vetta ... tuttosport.com Svezia-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingCinque giorni dopo il netto successo casalingo a Empoli sulla Macedonia del Nord, l'Italia torna in campo stasera (dalle ore 18.30) a Boras per affrontare ... oasport.it Svezia-Italia U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli Europei - facebook.com facebook Le formazioni ufficiali di Svezia U21-Italia U21: le scelte di Baldini x.com