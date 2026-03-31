LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | trasferta fondamentale

Oggi si gioca la partita tra Svezia e Italia valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. La gara si svolge in trasferta e rappresenta un appuntamento chiave per entrambe le squadre. La diretta segue minuto per minuto l’andamento del match, con aggiornamenti sulle azioni e sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale per le qualificazioni agli Europei di calcio u21 2027. Partita di un certo spessore, sia tattico che mentale, quella che attende a Boras, in Svezia, l’11 di mister Baldini. Dopo aver vinto contro la Macedonia del Nord per 4-0 ad Empoli con i gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini, gli azzurrini affronteranno la Svezia, attualmente in 4a posizione nel girone E a 10 punti. Il match di andata finì per 4-0 a favore degli italiani ma i padroni di casa, questa volta, saranno un osso duro. L’incontro sarà l’ultimo prima di un lungo stop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta fondamentale Articoli correlati LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale... Svezia-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingCinque giorni dopo il netto successo casalingo a Empoli sulla Macedonia del Nord, l’Italia torna in campo stasera (dalle ore 18. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia. LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale per ... oasport.it Svezia-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingCinque giorni dopo il netto successo casalingo a Empoli sulla Macedonia del Nord, l'Italia torna in campo stasera (dalle ore 18.30) a Boras per affrontare ... oasport.it L'Italia Under 21 sfida la Svezia, il ct Baldini: "Servirà più intensità, sono fiducioso" - facebook.com facebook L'Italia Under 21 sfida la Svezia, il ct #Baldini: "Servirà più intensità, sono fiducioso" x.com