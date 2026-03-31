LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | si parte! Vietato sbagliare in Scandinavia

Alle 20:45 si è aperta la partita valida per le qualificazioni europee under 21 tra Svezia e Italia. La sfida si svolge in Scandinavia e si può seguire in diretta. Al minuto otto, la squadra di casa ha mostrato un tentativo offensivo, con un'azione fermata da un fallo laterale causato da un giocatore avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ Si fa vedere la Svezia in avanti. Ci mette il piede Dagasso che spedisce in fallo laterale. 7′ Cross sbagliato di Koleosho, l’11 di Baldini ferma il gioco con un fallo per paura della ripartenza avversaria. 6′ Lipani si sta abbassando parecchio per giocare con i difensori. 5′ Tanta confusione a centrocampo. Diverse le iniziative personali che non vanno a buon fine e tanti i passaggi ancora un po’ imprecisi. 4′ Decisa l’entrata di Karlsstrom, a terra Ndour. Fallo e palla agli italiani. 3′ Non arriva sulla palla Ekhator, Rinviano i padroni di casa e attaccano. Con calma la Svezia prova a manovrare. 2′ Fa girare palla l’11 di Baldini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Vietato sbagliare in Scandinavia. Articoli correlati LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: vietato sbagliare in Scandinavia. Ecco le formazioni ufficiali!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:20 Il match di andata si concluse sul 4-0 a favore degli azzurri. LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale... Aggiornamenti e notizie su LIVE Svezia Italia Qualificazioni... Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: segui la sfida di oggi LIVESecondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Vietato sbagliare in Scandinavia.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:26 Anche un nutrito gruppo di tifosi azzurri in Svezia questa sera. 18:25 Tempo di inni, si comincia con ... oasport.it Under 21, in campo Svezia-l'Italia: gli Azzurrini cercano il pass per l'Europeo 2027 Diretta streaming su Rainews.it - facebook.com facebook Le formazioni ufficiali di Svezia U21-Italia U21: le scelte di Baldini x.com