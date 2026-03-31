LIVE Svezia-Italia 0-4 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | Ndour e Lipani raddoppiano nel 2° tempo!

Durante la partita tra Svezia e Italia valida per le qualificazioni agli Europei under 21 del 2027, l’Italia ha concluso il primo tempo in vantaggio di 2-0, grazie ai gol di Ndour e Lipani nel secondo tempo. Nella ripresa, Ndour ha segnato ancora, raddoppiando il punteggio. La Svezia ha effettuato tre sostituzioni, inserendo Njie, Kusi-Asare e Thorell al posto di Sonko, Rafferty e Omorowa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Preso in controtempo Ekhator dall’assist di Ndour. Occasione sprecata! 66′ Triplo cambio per la Svezia: dentro Njie, Kusi-Asare e Thorell per Sonko, Rafferty e Omorowa. Fuori anche Bartesaghi per Ahanor. 65′ Ci prova sulla ribattuta Rafferty ma Palmisani la fa sua e fa ripartire l’azione. 64′ Prova ad andare in porta Sonko, deviazione di Comuzzo. Sarà angolo. 63′ Giallo per Bartesaghi che stende un avversario in ripartenza. Era diffidato, salterà l’Armenia. 62′ SALTA LIPANI E FA GOOOOOOOLLLL!!!! Che bel gol di testa imbucandosi sul primo palo! Lasciato completamente da solo in area. Fondamentale l’assist di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Ndour e Lipani raddoppiano nel 2° tempo! Articoli correlati LIVE Svezia-Italia 0-3, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: via con il 2° tempo. A segno anche Ndour!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Intanto i primi cambi: fuori Fini per Cherubini e fuori Dagasso per Venturino. LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Lipani trova il palo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Palo di Lipani con un tiro rasoterra sul secondo palo. Aggiornamenti e contenuti dedicati su LIVE Svezia Italia 0 4 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Italia-Svezia 4-9, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Edin punisce i pochi errori degli azzurri, seconda sconfitta per l’Italia; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE Svezia-Italia 0-3, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: via con il 2° tempo. A segno anche Ndour!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65' Ci prova sulla ribattuta Rafferty ma Palmisani la fa sua e fa ripartire l'azione. 64' Prova ad andare in ... oasport.it Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: segui la sfida di oggi LIVESecondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Under 21, Svezia-l'Italia 0-2 dopo i primi 45': gli Azzurrini cercano il pass per l'Europeo 2027 Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/03/under-21-missione-svezia-italia-baldini-europeo-2027-014dd3b1-a867-4717-a188-86adfc0fe2 - facebook.com facebook Presente un po' di Milan nell'Italia u21: contro la Svezia Bartesaghi titolare #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com