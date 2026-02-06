A Milano c'è una guerra per il controllo dei concerti | così Live Nation ed Evertim si stanno spartendo la città

A Milano si combatte per il controllo dei concerti. Live Nation ha acquistato il gruppo ForumNet, mentre Eventim si è presa l’Arena Santa Giulia. Ora le due aziende si contendono il territorio della città, influenzando il panorama musicale e gli eventi dal vivo. La guerra tra le multinazionali si fa sentire nelle scelte e nelle date dei grandi live milanesi.

La multinazionale americana LiveNation si è comprata tutto il gruppo ForumNet. La tedesca Eventim invece l'Arena Santa Giulia. Il promoter Giorgio Riccitelli spiega a Fanpage.it come questa situazione di "duopolio" si ripercuota negativamente sul mondo dei concerti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

