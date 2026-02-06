A Milano c'è una guerra per il controllo dei concerti | così Live Nation ed Evertim si stanno spartendo la città

A Milano si combatte per il controllo dei concerti. Live Nation ha acquistato il gruppo ForumNet, mentre Eventim si è presa l’Arena Santa Giulia. Ora le due aziende si contendono il territorio della città, influenzando il panorama musicale e gli eventi dal vivo. La guerra tra le multinazionali si fa sentire nelle scelte e nelle date dei grandi live milanesi.

La multinazionale americana LiveNation si è comprata tutto il gruppo ForumNet. La tedesca Eventim invece l'Arena Santa Giulia. Il promoter Giorgio Riccitelli spiega a Fanpage.it come questa situazione di "duopolio" si ripercuota negativamente sul mondo dei concerti.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Concerti Così Milano è diventata la capitale dei live. Quanto valgono i concerti? Indotto milionario L’appello di seicento artisti a Live Nation: stop ai concerti in Israele Un fronte unanime di oltre seicento artisti, tra cui nomi come Massive Attack, Thurston Moore e Brian Eno, si rivolge a Live Nation Entertainment con un appello forte e deciso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Concerti Argomenti discussi: A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone; A Milano c’è il treno di cioccolato più lungo del mondo; A Milano c'è un posto dove informarsi sul testamento biologico; Milano protesta: No Ice alle Olimpiadi. Olimpiadi Milano Cortina 2026, quello che c’è da sapere sulla cerimonia di apertura a San SiroL’inaugurazione dei Giochi invernali di venerdì 6 febbraio è trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 19.50. Telecronaca affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, allo scrittore Fabio ... italiaoggi.it Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove e a che ora vederlaQuando e dove seguire la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario ufficiale, sede principale a San Siro e tutte le opzioni per vederla in tv e streaming ... skuola.net Alle Olimpiadi di Milano-Cortina scoppia la guerra dei Minions Questioni di copyright. Universal Studios aveva bloccato il programma del pattinatore spagnolo Tomás Guarino, a pochi giorni dalle gare. Poi per fortuna hanno trovato un accordo. https://www.ilna facebook Dopo la grande partecipazione e l’attenzione suscitata a Milano, la campagna al Nord de “La manovra di guerra – come tolgono i soldi agli italiani per spenderli in armi” prosegue con nuove tappe e nuovi confronti con cittadine e cittadini. Leggi qui x.com

