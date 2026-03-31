Questa sera si svolge l'ottavo incontro del round robin dei Mondiali di curling maschile 2026, che si tengono a Ogden negli Stati Uniti. La partita vede in campo le squadre di Italia e Polonia, e i risultati di questa sfida influenzeranno la corsa ai playoff. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato all'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Polonia. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Polonia nell’ ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, in programma martedì 31 marzo alle 22.00 italiane. Una sfida che, sulla carta, rappresenta un’occasione importante per gli azzurri, chiamati a consolidare quanto di buono costruito nella prima parte del torneo. Il cammino dell’Italia ha infatti preso forma dopo un avvio complicato. La sconfitta contro il Canada all’esordio e quella contro la Svezia avevano messo in salita il percorso, ma la reazione contro la Cina ha riacceso le ambizioni del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: vincere per inseguire i playoff

Articoli correlati

LIVE Italia-Polonia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling...

Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff!

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento LIVE Italia-Polonia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sognare; Medagliere e Risultati Italia ai Mondiali indoor di atletica 2026: Podi e medaglie; Playoff Mondiali e amichevoli: le partite su Sky; Polonia - Albania (2-1) Qualificazioni FIFA 2026.

LIVE Italia-Polonia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell'ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling ... oasport.it

Sparite 12 tonnellate di barrette KitKat tra Italia e Polonia - facebook.com facebook

Rubata una spedizione di 413.793 barrette di cioccolato KitKat del peso di circa 12 tonnellate durante il trasporto in camion dal centro Italia verso la Polonia. Nestlé ha avvertito che il furto, avvenuto la scorsa settimana, potrebbe causare carenze nei negozi pr x.com