LIVE Italia-Polonia 4-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel settimo end

Durante la partita tra Italia e Polonia ai Mondiali di curling del 2026, l’Italia ha segnato un punto nel settimo end, mentre i polacchi non sono riusciti a eseguire una doppia bocciata efficace. Con due pietre italiane a segno a quattro tiri dalla fine dell’ottavo end, il punteggio si è aggiornato in tempo reale. La diretta continua con aggiornamenti sui prossimi tiri e risultati parziali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.01: Non riesce la doppia bocciata dei polacchi, due le stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri dell’ottavo end 23.58: Una stone italiana a punto a 6 tiri dalla fine dell’end 23.53: Una stone azzurra dopo 6 tiri del primo end 23.52: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 23.48: Bravi i polacchi a piazzare l’ultima stone in appoggio alla stone azzurra appena fuori dalla casa. Spiller prova la bocciata ma la stone italiana resta nella casa, 4-2 per gli azzurri 23.38: I polacchi liberano la casa dalle tre stone azzurre e Arman mette la stone italiana a punto a metà del settimo end 23.33: Azzurri aggressivi, una stone azzurra a punto e un’altra nella casa dopo 4 tiri del settimo end 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 4-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo end Articoli correlati LIVE Italia-Svezia 3-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:52 Spiller non prova giocate dal coefficiente elevato accontentandosi del draw. Leggi anche: LIVE Italia-Polonia 3-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Polonia 4 2 Mondiali... Discussioni sull' argomento Gli Azzurrini restano in Lega A: 1-1 con la Polonia. Favo: Abbiamo concretizzato poco; LIVE Italia-Polonia 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: doppio punto per gli azzurri nel secondo end; Playoff Mondiali: i risultati in diretta LIVE; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia. L'Italia Under 21 si fa rimontare dalla Polonia: non basta un grandissimo goal di Pisilli, ora la qualificazione diretta agli Europei si complicaA Stettino è andato in scena un confronto importantissimo nell'ottica del percorso di qualificazione ai prossimi Europei Under 21: Polonia-Italia, entrambe a punteggio pieno nel Girone E, è finita 2-1 ... calciomercato.com Dopo Spagna e Italia anche la Polonia stoppa gli Usa: «Batterie anti-missile nel Golfo No, servono qui» x.com Sparite 12 tonnellate di barrette KitKat tra Italia e Polonia - facebook.com facebook