LIVE Italia-Polonia 3-1 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel quarto end

Durante la partita di curling tra Italia e Polonia ai Mondiali 2026, l'Italia ha segnato un punto nel quarto end, mentre nel quinto end, a quattro tiri dalla conclusione, ci sono ancora due pietre italiane che contribuiscono al punteggio. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con il punteggio attuale di 3-1 in favore dell’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine del quinto end 23.07: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del quinto end 23.04: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end 22.59: Italia costretta dalla doppia bocciata polacca a prendere il punto. Spiller piazza la stone al centro della casa: 3-1 22.53: Due stone azzurre a punto dalle parti opposte della casa quando mancano 6 punti alla fine del quarto end 22.50: Una stone polacca a punto dopo 4 tiri del quarto end 22.45: Alla Polonia non riesce la bocciata per liberare la casa e arriva un punto per i polacchi: 2-1 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 3-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Polonia 2-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto polacco nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Polonia 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: doppio punto per gli azzurri nel secondo end CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Tutto quello che riguarda su LIVE Italia Polonia 3 1 Mondiali... Discussioni sull' argomento Gli Azzurrini restano in Lega A: 1-1 con la Polonia. Favo: Abbiamo concretizzato poco; Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streaming; Dove vedere Polonia-Albania oggi in tv: in palio la finale playoff per i Mondiali, annunciato il canale; Medagliere e Risultati Italia ai Mondiali indoor di atletica 2026: Podi e medaglie. Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streamingOggi martedì 31 marzo (ore 22.00) l'Italia tornerà in scena ai Mondiali 2026 di curling maschile per affrontare la Polonia in un incontro di fondamentale ... oasport.it Dopo Spagna e Italia anche la Polonia stoppa gli Usa: «Batterie anti-missile nel Golfo No, servono qui» x.com Sparite 12 tonnellate di barrette KitKat tra Italia e Polonia - facebook.com facebook