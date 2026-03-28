LIVE Italia-Svezia 3-5 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel settimo end

Durante la partita tra Italia e Svezia nei Mondiali di curling del 2026, il punteggio è di 3-5 a favore degli svedesi. Nel settimo end, l'Italia ha segnato un punto. Alle 17:52, il giocatore ha deciso di non tentare giocate rischiose e si è concentrato sul tiro di precisione, chiamato draw. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:52 Spiller non prova giocate dal coefficiente elevato accontentandosi del draw. Un punto azzurro. Italia 3 Svezia 5 dopo sette end. 17:52 Con arguzia Edin piazza un draw incollando la stone a quella italiana. Impossibile il gioco da tre punti, difficile quello da due. Si rischia di dover marcare un singolo punto che serve a poco. 17:50 Bravo Spiller! Il giovane skip azzurro esegue un perfetto hit and roll lasciando le due pietre italiane a punto. Ultimi tiri degli skip. 17:48 Edin.Altro colpo da fuoriclasse. Bocciata e tap-back con la stone svedese che resta a punto. 17:47 Altro hit and roll ben eseguito da Amos, ma c’è un piccolo spiraglio di doppia bocciata per Edin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 4-6, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo end Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 2-3, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Svezia 3 5 Mondiali curling... Temi più discussi: Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Italia-Svezia e Italia-Cina oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streaming; Italia vs Svezia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Italia - Irlanda del Nord (2-0) Qualificazioni FIFA 2026. LIVE Italia-Svezia 3-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:12 SI! Dopo un piccolo errore Arman si riscatta piazzando una super doppia bocciata con la stone italiana che ... oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Finali spareggi europei playoff per i mondiali: Bosnia Erzegovina - Italia Svezia - Polonia Turchia - Kosovo Danimarca - Repubblica Ceca #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory #nazionaleitaliana - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com