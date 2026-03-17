LIVE Italia-Norvegia 1-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto scandinavo nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Norvegia nei Mondiali di curling femminile del 2026, la squadra scandinava ha segnato due punti nel secondo end, portando il punteggio a 1-2. La gara è in corso e si può seguire aggiornando la diretta online. Inoltre, alle 16 si svolge anche la partita tra Italia e Canada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 21.56: Errore grave di Zardini Lacedelli che va a bocciare la stone norvegese a punto ma manda fuori anche la sua stone. Resta una stone azzurra a punto senza guardia. Sì va verso l’annullamento 21.53: Una stone azzurra a punto dopo 6 tiri del quarto end 21.47: Non riesce perfettamente l’hit and roll a Constantini che presta il fianco alla bocciata finale della Norvegia che conquista due punti 21.43: La Norvegia piazza due stone a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end 21.37: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del terzo end 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto scandinavo nel secondo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Cina 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel quinto end Una selezione di notizie su LIVE Italia Norvegia 1 2 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro diretto; La Svezia domina la staffetta femminile di Kontiolahti, Francia e Norvegia sul podio; Italia decima; Italia vs Norvegia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Rivivi il LIVE! Single-mixed, che vento! La Norvegia vince, Francia squalificata, Italia sesta. LIVE Italia-Norvegia 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 21.37: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri ... oasport.it Pagelle Italia-Norvegia: Di Lorenzo in apnea 5, Frattesi non combina nulla 4,5, la notte di Pio Esposito 6,5L'Italia perde 1-4 con la Norvegia, nella partita di chiusura del girone, e vai ufficialmente ai playoff per i Mondiali. La Norvegia è invece qualificata direttamente alla Coppa del Mondo 2026. I gol ... corriere.it Il Guru dice: Grande Italia ai mondiali junior in Norvegia!!! Stravince @annatrocker con oltre 1.37 sulla seconda e medaglia di bronzo per @tatumbieler grazie ad una strepitosa seconda manche con un più 14 posizioni!!! GRANDI GIRLS - facebook.com facebook