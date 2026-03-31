LIVE Cinà-Muller 2-6 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | il francese domina il primo set

Nella partita di primo turno all’ATP di Marrakech, Cinà si trova sotto di un break contro Muller, che ha ottenuto il primo punto importante con un colpo di dritto. Al momento, ci sono due palle break per Muller e si sta giocando il primo set. La partita è in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Break Muller. Arriva la stecca di dritto di Cinà. 15-40 Due palle break Muller. Ottima costruzione del punto del francese. 15-30 Risposta aggressiva del transalpino che mette in difficoltà l’azzurro. 15-15 Servizio vincente di Federico. 0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Cinà. SECONDO SET 6-2 Primo set Muller. Altro ACE. 40-0 ACE Muller. Fioccano i set point. 30-0 Errore di dritto dell’azzurro. 15-0 Prima vincente del francese. 2-5 Doppio break Muller. Rovescio svogliato dell’italiano. 30-40 Palla del doppio break Muller. Ancora un errore con il dritto dell’azzurro. 30-30 Servizio e dritto a segno per Cinà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Muller 2-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il francese domina il primo set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Cinà-Muller 2-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break del francese LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match; Napoli su SuperTennis: Dalla Valle raggiunge nei quarti Cinà, Bondioli e Ribecai; Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:53 Inizia la stagione sulla terra rossa che porterà all'evento clou, ovvero il Roland Garros. Il giovane ... oasport.it Luciano Darderi guida il tabellone di Marrakech e probabilmente avrà il derby con Bellucci all'esordio. Per Berrettini rivincita contro Buse, Cinà ci prova con Muller - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com