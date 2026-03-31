LIVE Cinà-Muller 2-3 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | break del francese

Al torneo ATP di Marrakech, il punteggio tra Cinà e Muller è attualmente 2-3. Muller ha ottenuto un break e si trova in vantaggio nel set. In questa fase, l’azzurro ha colpito un dritto in rete, e ci sono state alcune occasioni di break-point, tra cui una palla break per Muller che si trova in vantaggio a 40-AD. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Break Muller. In rete anche il dritto dell’azzurro. 40-AD Palla break Muller. Sbaglia con il rovescio Cinà. 40-40 Scappa via il dritto in uscita dal s 40-30 E’ lunga stavolta la risposta del francese. 30-30 Risposta aggressiva di rovescio di Muller. 30-15 Perfetta la costruzione del punto con il dritto dell’italiano. 15-15 Se ne va il dritto del giovane azzurro. 15-0 Scappa via il dritto del transalpino. 2-2 Game Muller. E prima vincente. AD-40 Servizio vincente del transalpino. 40-40 Buona risposta di dritto dell’italiano. Parità. 40-30 Lunga la risposta di dritto di Cinà. 30-30 Sbaglia ancora il francese, stavolta con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Muller 2-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break del francese Articoli correlati LIVE Cinà-Muller 2-1, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 E’ lunga stavolta la risposta del francese. LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match; Napoli su SuperTennis: Dalla Valle raggiunge nei quarti Cinà, Bondioli e Ribecai; Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:53 Inizia la stagione sulla terra rossa che porterà all'evento clou, ovvero il Roland Garros. Il giovane ... oasport.it Luciano Darderi guida il tabellone di Marrakech e probabilmente avrà il derby con Bellucci all'esordio. Per Berrettini rivincita contro Buse, Cinà ci prova con Muller - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com