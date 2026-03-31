LIVE Cinà-Muller 2-6 1-2 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | set e break di margine per il francese

Al torneo ATP di Marrakech, il match tra Cinà e Muller si è concluso con il punteggio di 6-2, 2-1 in favore del francese. Nell’ultimo scambio, Muller ha ottenuto un break di margine e ha mantenuto il servizio, portandosi avanti nel secondo set. L’italiano ha messo a segno la prima vincente del match, ma non è riuscito a recuperare lo svantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente dell’italiano. 1-3 Game Muller. Se ne va anche questo rovescio dell’azzurro, che torna al servizio. 40-0 Risposta aggressiva ma rovescio in corridoio per Cinà. 30-0 Buona palla corta di dritto di Muller. 15-0 Federico strappa il movimento del dritto. 1-2 Game Cinà. Se ne va il dritto del francese. 40-30 Sbaglia di dritto Muller. 30-30 Dritto in avanzamento vincente del transalpino. 30-15 Prima vincente di Federico. 15-15 Errore gratuito di rovescio di Muller. 0-15 E’ buona la risposta di dritto del francese. 0-2 Game Muller. A metà rete il rovescio dell’italiano, che torna ora alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Muller 2-6 1-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: set e break di margine per il francese Articoli correlati Leggi anche: LIVE Cinà-Muller 2-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break del francese Leggi anche: LIVE Cinà-Muller 2-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il francese domina il primo set Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match; Napoli su SuperTennis: Dalla Valle raggiunge nei quarti Cinà, Bondioli e Ribecai; Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cinà-Muller 2-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il francese domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Di poco in corridoio il passante di dritto di Federico. 40-AD Palla del controbreak Cinà. Combinazione ... oasport.it Luciano Darderi guida il tabellone di Marrakech e probabilmente avrà il derby con Bellucci all'esordio. Per Berrettini rivincita contro Buse, Cinà ci prova con Muller - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com