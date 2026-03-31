LIVE Bosnia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | in campo le due nazionali

Alle 20.41, le squadre si sono schierate sul campo e hanno ascoltato gli inni nazionali, con quello italiano che ha preceduto l'inizio del match delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La partita si svolge tra Bosnia e Italia, con le due nazionali pronte a scendere in campo per la fase di qualificazione. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 È il momento degli inni nazionali. Si parte con l’Inno di Mameli. 20.39 Entrano in campo le due nazionali. 20.37 La Bosnia-Erzegovina ha avuto la meglio del Galles nella semifinale play-off. I bosniaci sono riusciti a ribaltare i favori del pronostico con una vittoria ai calci di rigore dopo aver rimontato un gol di svantaggio nei tempi regolamentari. La Bosnia è trascinata da alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Edin Dzeko, Sead Kolasinac, Tarik Muharemovic e Benjamin Tahirovic. 20.34 L’Italia torna in campo dopo il netto successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale di questi play-off. 🔗 Leggi su Oasport.it

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