Alle 20:01 si sono conosciate le formazioni ufficiali per la partita tra Bosnia-Erzegovina e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La squadra bosniaca schiera un modulo 4-3-3 con Vasilj tra i pali, mentre l’Italia si prepara a scendere in campo con l’11 annunciato da Gattuso, confermando la formazione vista a Bergamo. La partita è stata aggiornata in tempo reale con le ultime notizie sulla linea di partenza di entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Definite le formazioni ufficiali: BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3): Vasilj, Memic, Muharemovic, Katic, Kolasinac, Dedic, Sunjic, Basic, Demirovic, Dzeko e Bajraktarevic. All: S. Barbarez ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean e Retegui. All: G.Gattuso 19.59 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bosnia Erzegovina ed Italia. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra B osnia Erzegovina ed Italia, finale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Gattuso conferma l’11 di Bergamo

Articoli correlati

LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: abisso o liberazione nel catino di ZenicaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bosnia...

LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: abisso o liberazione nel girone dantesco di ZenicaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bosnia...

Una raccolta di contenuti su LIVE Bosnia Italia Qualificazioni...

Temi più discussi: Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Bosnia-Italia oggi, playoff Mondiali calcio 2026: orario, tv, streaming, probabili formazioni; Bosnia-Italia: probabili formazioni, quando e dove vederla; Bosnia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale playoff Mondiali.

Bosnia-Italia senza Goal Line Technology: ecco perchéSono 6 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Italia e Bosnia. Il bilancio è nettamente favorevole alla Nazionale azzurra con 4 vittorie oltre a un pareggio e una sconfitta. L'unico successo dei ... sport.sky.it

Diretta Live di Bosnia ed Erzegovina-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partitaQualificazioni Mondiali 2026 . Le ultime notizie sulla partita Bosnia ed Erzegovina-Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

RTL 102.5. . Bosnia-Italia SENZA goal line technology #Password - facebook.com facebook

#Bosnia- #Italia, le formazioni ufficiali x.com