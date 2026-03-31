LIVE Bosnia-Italia 5-2 dcr Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | doccia fredda! Azzurri eliminati ai rigori

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali del 2026, la squadra italiana è stata eliminata ai rigori dopo aver pareggiato 2-2 nei tempi regolamentari contro la Bosnia. La sfida si è conclusa 5-2 d.c.r., con il tiro decisivo di Bajraktarevic che ha superato il portiere italiano, lasciando gli azzurri fuori dalla competizione. La partita è stata trasmessa in diretta e aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Bajraktarevic tira alla sinistra di Donnarumma che tocca ma non para. Bosnia ai Mondiali! Bosnia padrone del proprio destino: per andare ai Mondiali serve segnare uno dei prossimi due rigori. Sul dischetto Bajraktarevic. 1-3 Traversa di Cristante. Il terzo rigorista italiano è Cristante 1-3 Spiazzato ancora Donnarumma che va a sinistra con il pallone che si insacca alla sua destra. Tocca ora ad Alajbegovic. 1-2 Perfetto il rigore di Tonali che spiazza Vasilj tirando alla sua destra. Sul dischetto Sandro Tonali. 0-2 Rigore perfetto di Tabakovic che tira sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Donnarumma che aveva indovinato l’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 5-2 d.c.r., Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: doccia fredda! Azzurri eliminati ai rigori Articoli correlati LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean porta avanti gli azzurri, reagiscono i bosniaciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Alto il tiro di testa di Demirovic. Leggi anche: LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean porta avanti gli azzurri, rosso per Bastoni Approfondimenti e contenuti su LIVE Bosnia Italia 5 2 d c r... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali della finale dei playoff Mondiali 2026; Bosnia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Bosnia-Italia oggi, playoff Mondiali calcio 2026: orario, tv, streaming, probabili formazioni. Live Bosnia-Italia 2-1, Pio Esposito sbaglia dal dischettoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Finale playoff Mondiali 2026, Italia sconfitta ai rigori dalla Bosnia. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it Bosnia-Italia finisce 1-1 dopo 120 minuti più recupero. La partita si deciderà ai calci di rigore. Il destino degli azzurri sarà determinato dai tiri dagli 11 metri. #IlMessaggero #BosniaItalia #Italia #Nazionale - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com