LIVE Bosnia-Italia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Kean porta avanti gli azzurri rosso per Bastoni

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali del 2026, l’Italia ha segnato il gol del vantaggio con un'azione di Kean, mentre un giocatore della Bosnia ha ricevuto un cartellino rosso. La Bosnia ha successivamente aumentato la pressione, spostando il gioco nella metà campo italiana. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 La Bosnia Erzegovina ha reagito al gol subito, alzando il baricentro. I bosniaci stanno creando diversi grattacapi con le incursioni di Memic. 21.45 In quest’intervallo Gattuso dovrà essere bravo a riorganizzare la squadra. Dopo l’espulsione il CT azzurro ha deciso di mettere in campo Gatti al posto di Retegui. 21.42 Nel secondo tempo gli italiani dovranno essere bravi a stringere i denti. Gli azzurri giocheranno tutta la ripresa in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Bastoni che al quarantesimo minuto ha commesso fallo da ultimo uomo su Memic. 21.39 L’Italia è avanti nel punteggio grazie alla rete di Moise Kean al quindicesimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean porta avanti gli azzurri, rosso per Bastoni Articoli correlati LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean porta avanti gli azzurri, reagiscono i bosniaciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Alto il tiro di testa di Demirovic. LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: errore di Vlasij, Kean porta avanti gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18′ Alto il tiro di Dzeko al termine del contropiede bosniaco. Una selezione di notizie su LIVE Bosnia Italia 0 1 Qualificazioni... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali; Bosnia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Live Bosnia-Italia 0-1, finisce il primo tempo: la sblocca Kean, ma Bastoni si fa espellereRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia Italia LIVE 0-1: fine primo tempo! Squadre negli spogliatoiBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di stac ... lazionews24.com Bastoni espulso al 41' durante Bosnia-Italia per un fallo che impedisce una chiara occasione da gol: cartellino corretto Azzurri in vantaggio al termine del primo tempo grazie alla rete di Kean, ma ora la partita si complica. #Inter #InterDipendenza #Bosn - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com