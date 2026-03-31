A pochi minuti dalla fine del primo tempo, l’Italia si trova in vantaggio sulla Bosnia grazie a un gol di Kean. La squadra di casa prova a reagire, con un'occasione di testa di Demirovic al 41' e un fallo su Mancini poco prima. Mancini stesso ha avuto un momento di difficoltà, ma ha ripreso il gioco senza problemi. La partita continua con equilibrio e intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Alto il tiro di testa di Demirovic. 40′ Fallo di Sunjic su Mancini 39′ Mancini lotta, finisce a terra, si rialza e riprende il pallone. La Bosnia respinge il cross. 38′ Dzeko esce fuori dall’area ed apre per Bajraktarevic che rientra sul sinistro e crossa verso il centro, dove Demirovic arriva prima di tutti senza trovare la porta. 36′ Turpin fischia fallo di Retegui su Muharemovic. 35′ Cross verso il secondo palo, dove Memic è in anticipo rispetto a Politano e colpisce di testa con la conclusione che termina alta. 34′ Fallo di Demirovic su Calafiori. I bosniaci alzano la pressione 33′ Fallo di Sunjic su Barella, che aveva saltato il primo avversario 32′ Per poco non riesce la combinazione tra Kean e Retegui, che non arriva sul pallone dopo il tacco del compagno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean porta avanti gli azzurri, reagiscono i bosniaci

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