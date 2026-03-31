LIVE Bosnia-Italia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | errore di Vlasij Kean porta avanti gli azzurri

La partita tra Bosnia ed Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 1-0. Al 18° minuto, un errore del portiere avversario ha permesso a Kean di segnare il gol decisivo. Nella prima fase del match, Dzeko ha tentato un tiro alto al termine di un contropiede bosniaco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18′ Alto il tiro di Dzeko al termine del contropiede bosniaco. 17′ Lancio lungo della Bosnia verso Bajraktarevic che viene chiuso bene 16′ Rete importantissima per l’Italia che sblocca subito una partita difficile. Resta un’eternità da giocare con l’Italia che dovrà essere brava a continuare con l’impostazione preparata, provando a sfruttare qualche spazio che si potrebbe aprire con il passare dei minuti. 15′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Errore difensivo di Vlasilj che sulla pressione di Retegui sbaglia il passaggio, intercettato da Barella che allarga per Kean il quale tira di prima dal limite dell’area e trova la rete del vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: errore di Vlasij, Kean porta avanti gli azzurri Articoli correlati LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: rete di Kean, gli azzurri allungano87' Gol della Bosnia-Erzegovina! Torna in pareggio la sfida di Cardiff a pochi minuti dal termine del tempo regolamentare. Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali e Kean trascinano gli azzurri Aggiornamenti e notizie su LIVE Bosnia Italia 0 1 Qualificazioni... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali; Bosnia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE Bosnia ed Erzegovina-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali 2026 . La diretta della partitaQualificazioni Mondiali 2026 . Cronaca minuto per minuto di Bosnia ed Erzegovina-Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Finale playoff Mondiali 2026, in campo Bosnia-Italia 0-0. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it RTL 102.5. . Bosnia-Italia SENZA goal line technology #Password - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com