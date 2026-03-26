LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Tonali e Kean trascinano gli azzurri

La partita tra Italia e Irlanda del Nord valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore degli azzurri. Durante il match, i giocatori Tonali e Kean hanno segnato le reti che hanno portato alla vittoria della squadra italiana. La diretta si è conclusa alle 22:43, con la fine della cronaca in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda del Nord. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.42 L’Italia chiude l’incontro con 19 tiri totali (vs 8) di cui 8 nello specchio (vs 1). Gli azzurri hanno avuto il controllo delle operazioni con il 63% del possesso palla e con 12 calci d’angolo battuti 22.41 Ricordiamo che dalla vincente di quest’incontro uscirà la prossima avversaria dell’Italia. Gli azzurri sono certi di giocare in trasferta il prossimo incontro, indipendentemente dall’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali e Kean trascinano gli azzurri Articoli correlati LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: rete di Kean, gli azzurri allungano87' Gol della Bosnia-Erzegovina! Torna in pareggio la sfida di Cardiff a pochi minuti dal termine del tempo regolamentare. LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali sblocca il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Contropiede Italia con Pio Esposito che serve nello spazio Kean, il quale da posizione leggermente... Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Irlanda del Nord 2 0... Temi più discussi: Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord: i precedenti con gli Azzurri; Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Italia-Irlanda del nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, Gattuso si gioca tuttoGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Italia-Irlanda del Nord, formazioni confermate: Gattuso punta sulla coppia Retegui-Kean, Pio Esposito parte dalla panchina. Sei d'accordo con la scelta del ct Tu chi avresti schierato in attacco facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com