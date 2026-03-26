LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | rete di Kean gli azzurri allungano

Durante la partita tra Italia e Irlanda del Nord valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, gli azzurri sono passati in vantaggio con una rete di Kean. La gara si è svolta sotto gli occhi degli spettatori in diretta streaming, con il punteggio che si è mantenuto stabile fino al momento attuale. La partita prosegue con azioni competitive e battute a centrocampo, mentre i giocatori cercano di aumentare il margine di vantaggio.

87' Gol della Bosnia-Erzegovina! Torna in pareggio la sfida di Cardiff a pochi minuti dal termine del tempo regolamentare. 86' Pallone in profondità per Devenny che salta il primo avversario ma non può nulla sul raddoppio azzurro. 81' Rete importantissima di Kean che porta l’Italia sul +2 e permette agli azzurri di essere leggermente più tranquilli. Attenzione però ad abbassare la guardia con ancora 10 minuti più recupero a disposziione. 80' GOOOOOOOOOOOOL KEEEEEEAAAAAN!! Pio Esposito perde un contrasto ma sulla palla vagante arriva prima di tutti Tonali che lancia lungo per Kean che fa uno stop fantastico, salta il proprio marcatore con una finta e poi apre il piattone lasciando partire il tiro verso il palo lontano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: rete di Kean, gli azzurri allungano Articoli correlati LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano ad alzare il ritmoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Brutto intervento di Galbrith su Bastoni. Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: iniziata la ripresa, azzurri a caccia del gol Italia - Israele 3-0: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Una selezione di notizie su LIVE Italia Irlanda del Nord 2 0... Temi più discussi: Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord: i precedenti con gli Azzurri; Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Italia-Irlanda del nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, si sblocca il matchGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Live Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali porta in vantaggio la Nazionale di GattusoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com