Nella partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026, la nazionale italiana si trova sotto pressione in Bosnia, con gli avversari che attaccano in modo insistente. Al 52° minuto, il portiere azzurro devia un cross, concedendo un corner ai padroni di casa. Poco dopo, un difensore italiano respinge di testa un tentativo di tiro di un giocatore bosniaco. La partita prosegue con gli azzurri in inferiorità numerica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Deviato il cross. Sarà corner per la Bosnia 52′ Gatti di testa si oppone al tiro di Dedic. 51′ Parata di Donnarumma su Alajbegovic. Ora è un assedio 51′ Gatti mura Basic che aveva tentato il tiro dal limite dell’area dopo una triangolazione 50′ Barella lancia lungo verso Palestra, anticipato dal difensore bosniaco. 49′ Bastoni anticipa Dzeko e spazza via di testa. Azzurri che sono stati rinchiusi nella propria metà campo. 47′ Cross in mezzo di Memic verso Demirovic che scivola nel tentativo di arrivare sul pallone. 46′ Si riparte! Il primo pallone della ripresa è degli azzurri. Cambio Italia: fuori Politano, dentro Palestra Cambio Bosnia: fuori Kolasinac, dentro Alajbegovic SECONDO TEMPO 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: assedio bosniaco, gli azzurri si difendono in 10

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